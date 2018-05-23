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Ankara'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda çalıştıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankarada FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile irtibatlı kurumlarda çalıştığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. 

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. 

Operasyon kapsamında şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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