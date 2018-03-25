Ankara-Sivas YHT hattı ilk ray serimi yapıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni"ne katıldı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP zihniyetiyle hareket edilmesi durumunda" ne Marmaray'ı ne de dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'a yapabileceklerini söyledi.

"Dünyayı İstanbul'a toplayıp, İstanbul'dan bir dünyanın dağıtımını yapamaz. Onların zihniyetine kalsaydık üçüncü köprüyü, Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar ve 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler? Sonuçta 'hükümet üçüncü havaalanını durdurmalıdır, köprüyü durdurmalıdır, diğer çalışmaları durdurmalıdır, nükleer santralleri durdurmalıdır, Türkiye'yi ayağa kaldıracak dünya ülkeleri içerisinde daha güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa bunları durdurun' diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyeti ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Eğer bu engeller önümüzde olmasaydı biz bu işleri daha erken vakitte tamamlama imkanı bulurduk. Bunlar bir yere çivi çıkmadılar ama çakılan her çivinin de karşısında duruyorlar."

"Kimse Türkiye'yi durdumayacak"

Bozdağ, "Türk milletinin kadirşinaslıkla, kim bir taş üstüne taş koyarsa ona dua ettiğini, destek ve yardımcı olduğunu" vurguladı.

"66 kilometre sadece Sivas-Yozgat hattında tünel var. Cumhuriyet döneminde yapılmış bütün tüneller 54 kilometredir. Ya sadece bir hatta biz bu kadar tünel yapıyoruz. Gel bakayım, sor, neyle oluyor bunlar. Bunlar para ile oluyor, bunlar projeyle, alın teriyle oluyor. Bizden önceki dönemde Türkiye gene aynı. Türkiye'de o zaman nüfus 65 milyondu şimdi 16 milyon nüfusumuz arttı, 81 milyon oldu. Gökten paramı yağdı, yerden gömü mü bulduk, doğalgaz mı bulduk, petrol mu bulduk? Birdenbire Türkiye'nin 81 ili eş zamanlı şantiyeye nasıl döndü? İşte bunun sırrı 'at sahibine göre kişner' atasözünde yatıyor. Emaneti ehline verdiniz, ata Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bindirdiniz, at da şaha kalktı, Türkiye de şaha kalktı, Yozgat'ta şaha kalktı. Şimdi kimse, şaha kalkmış bu Türkiye'yi durduramayacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum."

"Yerli adımlarla devletimizi daha ileri götüreceğiz"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yüksek hızlı trenlerin teknik imkanlarına bakıldığında neredeyse yüzde 90'ının yerli olduğuna işaret etti.

"Peki bizden önceki Türkiye bunların hangisini yerli yapabildi? Allah'ın izniyle bu yerli adımlarla milletimizi ve devletimizi daha ileri götüreceğiz. Ondan benim hiç şüphem yok ve inancım tamdır. Aziz milletimizin de bize güveni tamdır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Türkiye'nin gücü birliktedir, dirliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı siyasi istikrar, Türkiye'yi yöneten güçlü iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bizim hazinemiz budur. bu hazineleri eğer muhafaza edersen Türkiye'nin önünü de yolunda Allah'ın izniyle kimse geçemeyecektir ben Aziz milletimizin Türkiye'nin önünü ve yolunu kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğini yürekten inanıyorum."

"15 bin 500 kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz"

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, deniz aşırı ülkelerle ticaretin artırılması için limanlar yapıldığına işaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, havayolunun halkın yolu haline getirilmesi amacıyla da 81 kente uçakla erişimin sağlanabilmesi için havalimanı yapılacağını söyledi.

Arslan, 2002'den 2016'ya bin 805 kilometre yani yılda ortalama 134 kilometre demiryolu yapıldığını dile getirerek, "Şu an inşaatı devam eden demiryolu miktarı yaklaşık 4 bin kilometre. 3 bin 967 kilometrede çalışıyoruz. 4 yılda bitirecek olsak yılda ortalama bin kilometre yapmış olacağız. 1950-2003 arası 52 yılda 945 kilometre, AK Parti iktidarlarında yılda ortalama bin kilometre bitirebilir hale geldik. Bu ülke, dünyanın yüksek hızlı tren kullanan, işleten ülkeleri anlamında öncü ülke haline geldi" değerlendirmesini yaptı.

Yolların aynı zamanda sinyalli ve elektrikli hale getirildiğini kaydeden Arslan, 11 bin 395 kilometrelik demiryolunun 10 bin 515 kilometresinin yenilendiğini ve modern hale getirildiğini söyledi.

Karabük'te ray üretimi

Arslan, daha önce yurt dışından ray alan Türkiye'nin, Karabük'te ray üretir hale geldiğini ifade etti.

"Ülkemizin ray ihtiyacını da ülkemizden karşılar hale geldik. Bu da bizim memnuniyetimizin bir başka göstergesi. Bunları yaparken devam eden bin 870 kilometre yüksek hızlı tren hattında çalışıyoruz, bin 290 kilometre hızlı tren hattında çalışıyoruz. 807 kilometre konvansiyonel hatta çalışıyoruz. Bunlar yeni çalışmalar. Bin 318 kilometre yolun ihale süreçleri devam ediyor. Proje aşamasında olan 6 bin 200 kilometre demiryolu çalışmamız var. Toplam 15 bin 500 kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz. Ülkemizin 80 yılda sahip olduğu demiryolu 11 bin kilometre, AK Parti dönemlerinde 15 bin kilometre. Kıyaslamasını siz yapın."

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattı 2020'de bitirilecek

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de de bu hattın bitirileceğini anlatan Arslan, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar hızlı trenin gideceğini, biten Bakü-Tiflis-Kars hattını da kullanarak Orta Asya'ya, Çin'e kadar trenle gidilebilir hale gelineceğini vurguladı.

"Ankara-Sivas arası 2 saat olacak"

Bakan Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattındaki 29 milyon metreküp dolgunun 25 milyon metreküpünün tamamlandığını; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren istasyonlarının bulunacağını ifade etti.

"Seyahat süreleri ise Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek. Eskiden bunlar hayal edilmezdi. Yozgat'tan Ankara'ya biz 5 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat'tan İstanbul'a 4,5 saatte gidilecek. Projenin bedeli yaklaşık 9 milyar lira."

Arslan, bu hattaki 66 kilometre uzunluğundaki 49 tünelin 54 kilometresinin tamamlandığını anlatarak, 28 kilometre uzunluğunu 52 viyadük, 609 köprü-menfez, 216 alt-üst geçit, 108 milyon metreküp kazının 100 milyon metreküplük kısmının tamamlandığını kaydetti.

"Kervan geçmez, kuş uçmaz yerlerde nice destanların yazıldığını gördük"

Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının Ankara-Yozgat arasının üstünü helikopterle gördüklerini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, "Kervan geçmez, kuş uçmaz yerlerde nice destanların yazıldığını gördük" dedi.

"Bu kahramanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah yüzlerini açık eylesin. Bazı hizmetler görülür, bazıları ancak bittikten sonra görülür. İşte, bittikten sonra görülecek hizmetlerden biri de bu. Ankara-Yozgat hızlı trenidir. Gerçekten bir destan yazılıyor. Türkiye'nin en uzun viyadüğü, en yüksek viyadüğü, tünel arkasına tünel, viyadük arkasına viyadükler, insanımız Ankara'dan Yozgat'a daha huzurlu gelsin, insanımız huzurla, konforlu bir şekilde Ankara'dan Sivas'a gelsin. Ondan sonra da inşallah Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a, Bakü'ye ve Pekin'e kadar gitsin. Bu ülkenin insanın dünyanın öbür ucuna da en rahat şekilde ulaşabilsin, aynı şekilde ürettiği varsa da yurt dışına satabilsin, yurt dışında kendi ihtiyacı varsa onu da en kısa zamanda alabilsin diye."

"Hizmet artık vatandaşın ayağına geliyor"

Bu dönemde imkansız denilen birçok projenin hayata geçirildiğine değinen Bakan Yılmaz, "İmkansız denen birçok proje bu dönemde hayata geçirildi. Eskiden yapılmıyordu. Niye yapılıyor şimdi? Kaynak ayırırsanız, kaynak üretirseniz, onu da hizmete yönlendirirseniz biter. Bizim Sivaslılar bilir. 5 kilometrelik bir Deliktaş Tüneli vardı. 41 yılda bitti. Bazen bize sordular, Yozgatlılar da sorar Sivaslılar da sorar. Hızlı tren ne zaman bitecek? 41 yılda biten 5 kilometrelik tüneli, devlet öyledir. Hiç merak etmeyin bu da biter. Şimdi görüyoruz. Ray döşemeye de başladık. Üst yapı, sinyalizasyon, elektrik işleri, haberleşme sistemi de kurulacak. Allah nasip ederse gelecek yıl bu dönemlerde test sürüşlerine de başlanacak. Test trenlerini de görebileceğiz. Bu, hizmet artık vatandaşın ayağına geliyor demek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yeni dönemde kaynakların faize değil, yatırımlara ayrıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Bozdağ, Arslan ve Yılmaz, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında ilk ray serimini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA