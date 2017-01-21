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Buradasınız : » » Ankara merkezli 48 ilde 'ByLock' operasyonu

Ankara merkezli 48 ilde 'ByLock' operasyonu

Soruşturma kapsamında Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 180 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Ankara merkezli 48 ilde ByLock operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin birçoğunun astsubay ve albay rütbesinde oldukları, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında TSK'dan ihraç edildikleri öğrenildi.

48 ilde operasyon başlatıldı: 12 gözaltı
Yakalama kararının ardından jandarma ekiplerince 48 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 12 zanlı gözaltına alındı.

 

Etiketler: ankara, bylock
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