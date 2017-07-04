Ankara Kızılay'da eylem yasağı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşlarının, basın açıklaması adı altında kitlesel katılımlarla, yaya ve araç trafiği akışını engelleyecek şekilde, çevrede ses kirliliği oluşturduğu ve kanuna aykırı, kamu düzenini bozan birtakım eylem ve etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Özellikle kentin en işlek ve kalabalık yerlerinde yapılan bu gösterilerin, bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtığı ifade edildi.

Eylemlerin yapıldığı yerlerin halkın yaya olarak yoğun bir şekilde kullandığı alanlar olduğuna dikkat çekilerek, göstericiler ile yayaların geçişi esnasında istenmeyen olayların yaşandığı kaydedildi.

Ayrıca terör örgütleri tarafından bu türden toplantılara yönelik eylem yapılabileceği istihbaratı nedeni ile, belirlenen alanlarda, yüksek sesle şarkı, türkü, marş söylenmesi, slogan atılması veya her ne suretle olursa olsun toplantı, basın açıklaması ve benzeri eylem yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Söz konusu yasak, Atatürk Bulvarı ile Mithatpaşa, Meşrutiyet ve Ziya Gökalp Caddeleri arasındaki bölgeyi kapsıyor.