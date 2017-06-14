Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Başkentte bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Serhat Mahallesi 1387. Sokak'ta, araç tamponu imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, Aydın Terzioğlu ile ismi henüz belirlenemeyen bir başka işçi hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Selman D, Kürşat Yılmaz ile Nihat Erkan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.