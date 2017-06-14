  • 14 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.513
    EURO 3.937
  • BIST 99741.69
    ALTIN 142.909
Buradasınız : » » Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesinde patlama

Başkentte bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Serhat Mahallesi 1387. Sokak'ta, araç tamponu imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, Aydın Terzioğlu ile ismi henüz belirlenemeyen bir başka işçi hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Selman D, Kürşat Yılmaz ile Nihat Erkan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Etiketler: son dakika, Haberler, haber, ankara sanayi sitesi, ankara patlama, ankara ivedik sanayi, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER