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Buradasınız : » » Ankara İngiltere Başbakanı May'i ağırlayacak

Ankara İngiltere Başbakanı May'i ağırlayacak

Ankara bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlayacak. May'in Ankara'da ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

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Ankara İngiltere Başbakanı Mayi ağırlayacak

İngiltere Başbakanı May, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Theresa May'in Ankara'da ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Konuk Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Buradan Çankaya Köşkü'ne geçecek olan May, Başbakan Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak.

İkili görüşmelerde İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının ardından iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Görüşmede ayrıca terörle mücadeleden Kıbrıs'a, ticaretten mülteci sorununa bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

İki başbakan daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Toplantının ardından May, Çankaya Köşkü'nde onuruna verilen yemeğe katılacak.
 

Etiketler: İngiltere Başbakanı, theresa may
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