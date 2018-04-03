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Buradasınız : » » Ankara Garı saldırısı sanıklarının yeni fotoğrafları dava dosyasına girdi

Ankara Garı saldırısı sanıklarının yeni fotoğrafları dava dosyasına girdi

Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısı davasının firari sanıklarından Güneş ile saldırının planlayıcısı Durmaz'ın örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.

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Ankara Garı saldırısı sanıklarının yeni fotoğrafları dava dosyasına girdi

Ankara Garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın devam edilecek.

Davanın son celsesinde sanıklarla ilgili farklı illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile 2016'da Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombaları patlatıp kendini öldüren Yunus Durmaz'la ilgili otopsi raporunun dava dosyasına kazandırılması istenmişti.

Avukatların talebi üzerine dava dosyasına kazandırılan belgeler arasında DEAŞ kampında örgüt üyelerine eğitim yaptıran Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz'a ait fotoğraflar da yer aldı.

Durmaz'ın işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından silahla infaz edildiği ana ilişkin fotoğraf da, dava dosyasına girdi.

Fotoğrafların, 2014'te Suruç'ta gerçekleştirilen bir operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen 2 kişiyle gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyalden elde edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: DEAŞ, ankara gar saldırısı
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