Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Adil Öksüz' haberine yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari imamlarından Adil Öksüz'den ele geçirildiği ve adli emanete alındığı öne sürülen cihazların bir yıldır incelenmediğine ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede, adli emanete alınan Adil Öksüz'e ait cihazların bir yıldır incelenmediğine ilişkin haber yer aldığı ifade edildi.

FETÖ zanlısı Öksüz'e ait kol saati ve kemerin adli emanete alındığı bildirilen açıklamada, "Haberde bahsi geçen GPRS cihazı ve uydu telefonu adli emanette bulunmadığı gibi Adil Öksüz'den başka bir dijital materyalin adli emanette yer almadığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.