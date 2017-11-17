Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin Tatbikatı'nda Atatürk'ün düşman liderler arasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanla iş birliği içinde gösterildiği skandalla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikattaki skandala ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA