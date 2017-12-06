  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.855
    EURO 4.554
  • BIST 105955.34
    ALTIN 156.939
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Başvuru dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Kadın Kollarınca Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kullandığı ifadelerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlendiği belirtilmişti. 

Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

Ayrıntılar gelecek

Etiketler: son dakika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER