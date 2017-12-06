Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Başvuru dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Kadın Kollarınca Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kullandığı ifadelerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlendiği belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

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