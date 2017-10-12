'Ankara bizi gururlandıran marka bir şehirdir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başkent olarak cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara, bugün bizleri gururlandıran, sayılı dünya başkentleri arasında yer alan marka bir şehir haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, İstiklal Savaşı'nın karargahı, milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik etti.

Vatan topraklarının işgal girişimine karşı, büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele boyunca tarihi bir misyon yüklenen Ankara'nın, cumhuriyetin kuruluş aşamasının, ilerlemesinin ve demokrasinin gelişme sürecinin de odak noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, TBMM'nin, zafere ulaşılmasının ardından ülkenin ve milletin mukadderatının belirlenmesinde önemli rol oynayan Ankara'yı başkent ilan etmek suretiyle Ankara'ya ve Ankaralılara büyük bir onur yaşattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkent olarak cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara, bugün bizleri gururlandıran, sayılı dünya başkentleri arasında yer alan marka bir şehir haline gelmiştir. Ankara, tarihinden gelen kültürel ve tarihsel mirasa sahip çıkarak, güvenle geleceğe yürümeye devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."