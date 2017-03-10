'Anayasayı, bu darbe artığı anayasa mantığından kurtaracağız'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinerek, "Recep Tayip Erdoğan bunu kendisi için isteseydi zaten Cumhurbaşkanı. Kurucusu olduğu parti zaten iktidarda. Biz niye bu anayasayı size getirdik, 'bu anayasayı bu darbe artığı anayasa mantığından, maddelerinden kurtaracağız' dedik." diye konuştu.

Bakan Akdağ, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki mitingin ardından İlçe Belediye Başkanı Halis Özsoy'u makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında brifing aldı.

Belediye ziyaretinin ardından beraberindekilerle karayoluyla Tortum ilçesine geçen Akdağ, ilçe meydanında seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Akdağ, konuşmasında Türkiye'nin bugüne kadar önemli badireler atlattığını, bunlardan en büyüğünü 15 Temmuz günü milletle birlikte yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da milletin malı olan uçağını, helikopterlerini, tanklarını gasp edenler zannettiler ki zorbalıkla bu milleti dize getirebiliriz. Ama biliyorsunuz 6 saatte yeksan oldular. Türk milleti öyle bir tokat vurdu ki tokadın sesi ta Pensilvanya'dan çıktı. Bu millet inandığı liderlerle güvendiği önderlerle bir araya geldiği zaman hep ileriye gitmiştir. Şükürler olsun ki Türkiye'nin son 15 senesi bize bunu gösteriyor. Milleti ile siyasetçisi hemhal olmuş birbirinden ayrısı gayrısı yok. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının anlamadıkları bu."

16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" oylarında Erzurum'u büyükşehirler arasında Türkiye birincisi yapmayı düşündüklerini ifade eden Akdağ, 30 büyükşehir statüsündeki illerden güçlü rakiplerinin bulunduğunu belirtti.

"Kılıçdaroğlu'ndan umudumuz yok"

Bakan Akdağ, "Allah izin verirse 16 Nisan'da büyükşehirlerde Erzurum'u 'evet' oylarında Türkiye birincisi yapacağız. Referandum sandığını yalanla dolanla milletin kafasında başka şekle döndürmek isteyenler var. Bunların başında Kılıçdaroğlu, HDP, FETÖ ve sırtını yabancı güçlere dayamış PKK geliyor. Şimdi demokratik hakkımızı özgür biçimde kullanacağız 'evet' diyeceğiz. Belki 'hayır' diyenlerde olacak onlara da saygımız var." diye konuştu.

Akdağ, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının hangi safta durduğuna iyi bakmak gerektiğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ve arkasındaki PKK ile aynı tarafta durduğunu dile getiren Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer tarafta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve naçizane ben duruyorum. Şimdi hangi tarafta durmak lazım? Nerede duracağımız belli. BBP de bu safa geldi. Helal olsun onlara. Bizim Saadet Partisine oy veren kardeşlerimiz, CHP 'ye de oy veren kardeşlerimiz var. Sayıları az ama Kılıçdaroğlu'ndan umudumuz yok. Ana muhalefet partisi lideri Anayasa maddelerini okumamış ki, Tortum'a gelse de burada bir öğretseniz."

"Allah bunların eline bu memleketi teslim etmesin"

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirisini sürdürerek "ondan bir umudumuz gerçekten yok" diyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Benim devraldığım o SSK hastanelerine bakarsanız, o zaman oraların genel müdürüydü, vah bizim halimize. Allah bunların eline bu memleketi teslim etmesin, onlara yönetim nasip etmesin. Başımıza bela, neler getirirler.. Bu memleketin üzerinde bir tane değil 3 tane değil kaç tane terör örgütünün, şer güçlerin hesabı var. Neden Sayın Bahçeli geldi de uzlaştık ve bu Anayasa maddelerini getirdik. Çünkü biz güçlü bir Türkiye istiyoruz. Terörün belini kırdık, başını da ezdik. Bir daha da kaldıramayacak inşallah. Bize istikrar lazım. Onun için bu referandumu yapıyoruz."

Akdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine işaret ederek, "Recep Tayip Erdoğan bunu kendisi için isteseydi zaten Cumhurbaşkanı. Kurucusu olduğu parti zaten iktidarda. Biz niye bu anayasayı size getirdik, 'bu anayasayı, bu darbe artığı anayasa mantığından, maddelerinden kurtaracağız' dedik. 2007, 2010'da bunun bir kısmını yaptık, şimdi bir uzlaşma metni çıktı. Ortaya 2017, 2023, 2053 yılına dair yeni bir sistem getirmemiz lazım. Bunun için bu referandumu yapıyoruz. Yoksa zaten iktidardayız."