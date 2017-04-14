'Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım'

Başbakan Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.

Yıldırım, "Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan... Bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse, en az bizimki de o kadardır, aşağı değildir." diye konuştu.