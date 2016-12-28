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Anayasa teklifinde "doğuştan Türk" olma hükmü değiştirildi

Anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü değiştirildi.

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Anayasa teklifinde &quot;doğuştan Türk&quot; olma hükmü değiştirildi

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi. 

HSYK üye sayısı 13'e çıkarıldı

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi. 

21 maddelik anayasa değişikliği teklifi 19 maddeye düşürüldü

TBMM Anayasa Komisyonunda 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi. AA

Etiketler: tbmm ANAYASA KOMİSYONU, cumhurbaşkanı seçilme şartları, anayasa değişiklik teklifi
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