Anayasa teklifinde 2. maraton başladı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda birinci maddenin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerine geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Madde üzerinde önerge işlemleri başlamadan önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak, usul tartışması açılmasını istedi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi.

İkinci tur

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

1. madde kabul edildi

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliğinin 2'nci tur oylamaları için toplandı. Teklifin ilk maddesi 345 oyla kabul edildi.

Birinci madde yargının bağımsızlığına tarafsızlığı ifadesini ekliyor. 18 maddelik teklifte, sadece maddeler üzerindeki önergeler görüşülüyor.

330'un altında oy alan madde olursa, tekliften düşecek. 2'nci tur görüşmelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.