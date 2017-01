'Anayasa referandumu yarım kalan işin tamamlanmasıdır'

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türkiye, sadece mültecileri ülkesinde misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden bu anlamsız savaşın sona erdirilmesi için özellikle son altı ay içerisinde çok büyük inisiyatifler alıyor. Bugün Suriye'de ortaya koyduğumuz bu tutum, bir çözümün de başlangıcı olmuştur. Suriye, Rusya ve İran'ın müştereken hareketi ile birlikte ateşkes sağlanmış ve kan dökülmesi durmuştur. Bundan sonraki adımda Birleşmiş Milletler bünyesinde diğer paydaşların da devreye girerek Suriye'de kalıcı çözümün, siyasi istikrarın süreklilik haline getirilmesi en önemli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Suriye'deki gelişmeler hakkında, "Bölgede barışın yeşermesi, şüphesiz Türkiye'de terörle mücadelenin bir anlamda çok daha etkin şekilde yapılmasına da vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri, bize benzer ülkelerin birçoğundan daha iyi durumda." dedi.

"FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldular"

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldular, ittifak kurdular, bütün dünyada Türkiye ekonomisini kötülemek için varlarını yoklarını oradaki yoldaşlarıyla da bir araya gelerek ortaya koydular. Mücadele ediyorlar. 'Türkiye ekonomisi kötü olacak' diye himmet diye topladıkları paraları oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyorlar. Ama unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir, burunlarından lime lime bu millet onların getirecek."

Anayasa değişikliği

Başbakan Yıldırım, "10 Ağustos 2014'te cumhuriyet tarihinde ilk defa millet cumhurbaşkanını seçti, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Şimdi yaptığımız orada yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok sistem, rejim, bilmem ne, 'Türkiye elden gidiyor'... Bunlara millet gülüp geçiyor. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Millet, bu yaptığımız düzenlemede vekillerini de cumhurbaşkanını da aynı anda seçecek." diyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"İki tane zarf; birinde cumhurbaşkanı, birinde o şehrin milletvekilleri. O gün ülkenin cumhurbaşkanı da belli olacak, ülkenin meclisi de belli olacak. Yani iktidar sandıkla başlayacak, sandıkla bitecek. İki sandık arasında kesintisiz iktidar olacak, güçlü iktidar olacak. Mazeret üretmeyecek, hizmet üretecek. Çalışacak, çabalayacak, vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek. Milletin terazisi, altın terazisinden daha hassastır. Onun için milleti bir kenara bırakıp, kendimiz gelin güvey olmayalım. Millet ne diyorsa onu yapalım. Millete ram ol, itaat et, rahat et. Her işin başı millettir."

"Bu iş bu kadar açık ve nettir"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, cumhuriyeti Büyük Atatürk'ün önderliğinde 1923'te kurmuş ve rejim tartışması 93 yıl önce o gün sona ermiştir. Türkiye cumhuriyettir, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir, üniter yapısıyla, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Ay yıldızlı bayrağı, bayrağımızdır; başşehri Ankara'dır. Bunların üzerinde kimse siyaset yapmasın, tezvirat üretmesin. Bu iş bu kadar açık ve nettir." dedi.