'Anayasa Mahkemesi'ne götürmek halka inanmamaktır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, referandumun Türk milletinin kararıyla sonuçlanacağını belirtti.

Anayasa değişikliğini millete soracaklarını, referandumda "evet" denildiğinde Türkiye'de yeni bir sisteme geçileceğini anlatan Bozdağ, CHP ve HDP'nin anayasa değişikliğine karşı duruş ortaya koyarak birlikte hareket ettiklerini dile getirdi.

"Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halka inanmamaktır"

Değişikliğin Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek halkın önüne gitmesinin engellenmek istediğine dikkati çeken Bozdağ, CHP'nin halktan korktuğunu ve bu nedenle anayasa değişikliğinin halka gitmesini engellemek istediğini söyledi.

Bozdağ, "Bir yandan halk partisi olacaksınız, halkın partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Mahkemeye esasında CHP'nin hiç gitmemesi lazım. Halkın karar vereceği, hakemliğiyle, yargılamasıyla sonuçlanacak bir konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halka inanmamaktır, güvenmemektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gülen'in iadesi Trump yönetimiyle de en üst düzeyde konuşulacak"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin bir soru üzerine de Bozdağ, ABD ile yapılan görüşmeleri hatırlattı. Bozdağ, Gülen'in medya ve ziyaretçiler aracılığıyla örgütü yönetmeye, mesajını iletmeye devam ettiğine dikkati çekti.

ABD'de, Gülen'in hareket alanını kısıtlayıcı tedbirin alınmadığını vurgulayan Bozdağ, "Trump yönetimiyle de bu konu en üst düzeyde konuşulacak, ele alınacak. Türkiye'nin talebi tekrar tekrar kendilerine iletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, başka bakanlarımızın ziyaretlerinde birinci gündem maddeleri bu olacaktır, terör olacaktır. Benim de bizzat gündemim bu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Aynı kıstasları uygulayacağız"

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi kararına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, ret kararının ardından iade taleplerinin yenilendiğini anımsattı.

Almanya'nın da 2007'den bu yana Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan, Türk milletine ihanet edenleri iade etmediğini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kim Türkiye'ye ihanet eden, Türkiye'de ağır suç işlemiş kişileri iade etmiyorsa biz de aynı ülkeye aynı kıstasları uygulayacağız."

"Trump'tan fırçayı yiyince Türkiye'ye dönük yayınlara başladılar"

CNN International televizyonunda konuşan bir kişinin Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "CNN International Trump'tan fırçayı yiyince herhalde Amerika'ya dönük yayınlar yapmada sıkıntıya girdi. Yeniden Türkiye'ye dönük yayınlara başladı." dedi.

"Diplomatik dokunulmazlığı yok"

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir mahkemenin, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına ilişkin çağrıda bulunduğunun anımsatılması üzerine Bekir Bozdağ, "Diplomatik dokunulmazlığı yok. Bunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, diplomatik dokunulmazlığa temel teşkil eden yazılı metinlerin hepsi çok açık."