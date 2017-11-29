Anayasa Mahkemesi'nden Kılıçdaroğlu'na ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında Kılıçdaroğlu'na, "kişilik haklarına saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı dava açtı.

Her iki davada da mahkemeler, Kılıçdaroğlu'nu 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Yargıtay'ın yerel mahkemelerin kararını onamasının ardından Kılıçdaroğlu, "fahiş tutarda tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, "ifade özgürlüğü ihlali" olmadığına hükmetti.

Kararda, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu ifadelerinin, siyasi bir eleştiri olmaktan çok, bir hakaret zinciri olduğu; kimi sözlerin kişisel saldırı içerdiği belirtildi.

Verilen tazminat cezasının miktarının orantılı olduğu ifade edildi.

Kaynak: TRTHABER