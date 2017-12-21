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Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

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Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş kararını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine getirememesi"ni gerekçe göstererek haklarının ihlal edildiğini öne sürmüş, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında Demirtaş'ın başvurusunu ele aldı.

Yüksek Mahkeme, bireysel başvuruyu, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğu" iddiasını "başvuru yollarının tüketilmemesi", diğer iddiaları ise "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Kaynak: AA 

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