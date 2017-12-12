Anayasa Mahkemesi, CHP hakkında suç duyurusunda bulunacak

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, AK Parti'nin 2013 yılı kesin hesap incelemelerinde gelir ve gider hesaplarının uygun olduğuna hükmedildi.

AK Parti'nin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 181 milyon 422 bin 675 lira 5 kuruş gelir, 162 milyon 751 bin 834 lira 36 kuruş gider, 117 milyon 77 bin 603 lira 19 kuruş nakit ve alacak toplamının ve ayrıca yıl içerisinde edinilen 10 milyon 820 bin 564 lira 2 kuruş tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve ayrıca Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

CHP'nin 108 bin 797 lira karşılığı mal varlığının Hazine'ye irat kaydedildi

Resmi Gazete'de CHP'nin 2013 yılı kesin hesap inceleme sonuçları da yayımlandı.

Partinin 2013 gelirlerinin 107 milyon 199 bin 364 lira 44 kuruş, giderler toplamının 89 milyon 167 bin 236 lira 50 kuruş, gelecek yıla devreden nakit toplamının ise 13 milyon 479 bin 833 lira 7 kuruş olduğu belirtildi.

Partinin defter kayıtları ve gider belgeleri incelendiğinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu olduğu gerekçesiyle 100 bin 563 lira 98 kuruş gider ve usulüne uygun kaydedilmeyen 8 bin 233 lira 26 kuruş gelir olmak üzere, toplam 108 bin 797 lira 24 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verildi.

CHP sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

Partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 107 milyon 199 bin 364 lira 44 kuruş gelir, 89 milyon 167 bin 236 lira 50 kuruş gider ve 13 milyon 479 bin 833 lira 7 kuruş nakit toplamının, yıl içerisinde edinilen 2 milyon 174 bin 484 lira 37 kuruş tutarındaki taşınır malın Hazine'ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca, Anayasa Mahkemesine istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

MHP'nin geliri 30 milyon 498 bin lira

MHP'nin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 30 milyon 498 bin 968 lira 82 kuruş gelir, 32 milyon 952 bin 256 lira 12 kuruş gider ve 1 milyon 486 bin 483 lira 31 kuruş nakit toplamının ayrıca yıl içerisinde edinilen 2 milyon 478 bin 476 lira 1 kuruş tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Hak ve Eşitlik Partisi'nin mali denetimi

Resmi Gazete'de Hak ve Eşitlik Partisi'nin 2012 yılı kesin hesap incelemesi de yayımlandı.

Buna göre, partinin 2012 yılı kesin hesabında gösterilen 209 bin 999 lira 73 kuruş gelir ve 202 bin 206 lira 12 kuruşun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA