Anayasa Mahkemesi 56 yaşında

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Arslan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü vesilesiyle huzurundayız. Mahkememiz özellikle beş yılı aşan bireysel başvuru tecrübesiyle temel hak ve özgürlükleri koruma işlevini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarına dayanan, demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek nesillere taşıma azminde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA