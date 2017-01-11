Anayasa değişiklikliğinin 2 maddesi kabul edildi

Anayasa Değişikliği Teklifi'nin ilk iki maddesi Meclis Genel kurulunda kabul edildi.

İlk madde 347, ikinci madde 343 kabul oyu aldı.

Kabul edilen birinci madde yargı yetkisiyle ilgili. Mahkemelerin bağımsızlık ilkesine tarafsızlık ilkesi ekleniyor.

İkinci madde ise milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, sonuçlara "Allah bereketini versin dedik, bereketini verdi" yorumunu yaptı.

Görüşmelerde milletvekilleri tam kadro Genel Kurul'daydı. Liderler de isimleri okunduğunda oy kullandı.

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüştü

Bu arada sürpriz bir buluşma oldu.

Başbakan Binali Yıldırım muhalefet kulisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi. İki lider birlikte çay içti ve sohbet etti.

Genel kurulda ise zaman zaman tansiyon yükseldi. CHP'li Bülent Tezcan'ın sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

Tezcan, "Yargı yetkisinin tamamen tek bir kişinin iradesine ve insafına teslim edilmiş yapıyla karşı karşıyayız" dedi.

Mehmet Muş ise, "İhtirasla değil, Türkiye'nin sorunlarını çözecek akılla ilimle hazırlanmış tekliftir" şeklinde konuştu.

Tutanak tartışmaları da vardı

Tutanak tartışması da yaşandı.

CHP'li katip üye Özcan Purçu'nun, gizli oylamanın ihlal edildiği iddiasıyla tutanağa şerh koymasına AK Parti tepki gösterdi.