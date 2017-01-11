Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

AK Parti milletvekilleri, oylama sırasında CHP'lilerin görüntü çekmemesi için kabinlerin ön tarafında durunca, CHP milletvekilleri buna tepki gösterdi.

Bunun üzerine başlayan tartışma, daha sonra yumruklaşmaya kadar varan kavgaya dönüştü. Kavga eden milletvekillerini araya giren arkadaşları ayırdı.

Milletvekillerini divanın önünü boşaltmaları yönünde sık sık uyaran Başkanvekili Ahmet Aydın, ikazlarına uyulmaması üzerine oylama işlemini durdurdu.

Birleşime ara verildi

Bu sırada salonda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti milletvekilleri ile birlikte salondan ayrıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kavganın yatışmaması üzerine oy zarflarının atıldığı kupaların güvenceye alınmasını isteyerek, birleşime ara verdi.

Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP sıralarının en önünde oturduğu görüldü.

Verilen arada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP sıralarına giderek, ön sırada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve grup başkanvekilleriyle bir süre görüştü.

'Biz kanun görüşmesinde oylama yapıyoruz, seçim yapmıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmada, TBMM İçtüzüğünün 16. maddesinde TBMM katip üyelerinin görevlerinin yazılı olduğunu söyledi.

Maddenin 6. fıkrasında, "seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek" görevinin yazılı olduğunu belirten Elitaş, "Biz kanun görüşmesinde oylama yapıyoruz, seçim yapmıyoruz." dedi.

Elitaş, Başkanlık Divanında görevli katip üyelerin sadece okuma yaptıklarını ifade ederek, "Oylama sayımına girdiği anda bütün Divan Katip Üyeleri görevlidir. İdare Amirlerine de başkanın çağrısı üzerine görev verilmiştir. Divan Katipi, 'Ben buna imza atmıyorum' diyorsa görevini istismar ediyor demektir. Meclis Başkanlığının derhal imzadan imtina eden Katip Üyeyi görevden alması gerekir, ona Divanda görev vermemesi gerekir." diye konuştu.

TBMM Katip Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, milletvekili ve Başkanlık Divanı üyesi olduğunu, süs bitkisi olarak Divana oturtulmadıklarını söyledi.

Oylamaların düzgün ve sistemli olarak yapılması için önce Komisyon ve Bakanlar Kurulu sıralarında görev yaptıklarını belirten Hakverdi, "Madem sadece pulları saymakla yetkiliyiz, o zaman oralara neden oturuyoruz? Oradaki düzeni sağladıktan sonra Divan üyeleri ile beraber, oylamanın sonucunu tespit ediyoruz ve tutanağı imzalayan sadece kürsüde oturan iki Divan üyesi oluyor." dedi.

Başbakan Yıldırım gazetecilerle sohbet etti

Bu arada AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği Mecliste gazetecilerle sohbet etti.

Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra AK Parti TBMM Grup Başkanlığındaki makamına geçti. AA