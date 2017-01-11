Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesinin gizli oylaması yapılıyor

Oylama öncesinde, üçüncü maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.

CHP, "Anayasaya aykırı olduğu" iddiasıyla, maddenin tekliften çıkarılması yönünde önerge verdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarını kullanacak. Hükümet ve komisyon sıralarında ve kürsü önünde, görevli arkadaşlar ve Başkanlık Divanı üyeleri haricinde kimse kalmasın." diyerek milletvekillerini uyardı.

Aydın'ın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

Oylamaya geçildikten sonra AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşanınca, Başkanvekili Aydın oylamayı durdurdu, ortamın sakinleşmesi üzerine tekrar başlattı. AA