Anayasa değişiklik teklifi Pazartesi Genel Kurul'da

Anayasa Değişiklik Teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulunda 9 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

8 maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin Genel Kurul takvimi şekilleniyor. Görüşmelerin 9 Ocak Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.

Teklifin öncelikle geneli görüşülecek, ardından 1'inci tur görüşmelere geçilecek. 1'inci turda her gün 4 ya da 5 madde ele alınacak.

Her madde görüşülüp, oylanacak. 1'inci turdan sonra 2 gün ara verilip, 2'nci tur görüşmelere geçilecek.

2'inci turda maddeler üzerinde önerge varsa görüşülebilecek ve yine maddeler teker teker oylanacak.

Son olarak teklifin tümü oylanacak. Referanduma gidilebilmesi için teklifin en az 330 oy alması gerekiyor.

Genel Kuruldaki Anayasa değişikliği mesaisinin 15 gün kadar sürmesi bekleniyor.