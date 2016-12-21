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Anayasa değişiklik teklifi komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

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Anayasa değişiklik teklifi komisyonda

Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci gün çalışmaları usul tartışmasıyla başladı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, dün yapılan toplantıda, anayasaya aykırılık önergesi üzerinde, 4 CHP'li milletvekiline söz istemelerine rağmen söz verilmediğini, bu şekilde önergenin oylandığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sadece önergeyi verenlerin söz alabileceği yönünde bir düzenleme olmadığını, CHP'li milletvekillerine söz verilerek, anayasaya aykırılık önergesi oylamasının yeniden yapılmasını talep etti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, dün yapılan oylamanın bütün mevzuata ve İçtüzüğe tam manasıyla riayetle gerçekleştiğini, komisyon üyelerinin, özgür iradeleriyle kendi değerlendirmelerini ortaya koyduklarını anlattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Akbaşoğlu'na, "Bizim yerimize konuşmayın. Biz düşüncelerimizi ifade etmedik." diye tepki gösterdi.

Tartışmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. Tümü üzerinde ilk sözü CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aldı.

Etiketler: tbmm ANAYASA KOMİSYONU, görüşmeler
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