Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.522
    Euro: 3.712
  • BIST: 77835.85
    Altın: 131.314

Kapat
Buradasınız : » » Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi
TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi.
 
Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.
 
TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.
 
Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.
 
Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı. AA
Etiketler: tbmm ANAYASA KOMİSYONU, Anayasa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  GÜNDEM

GÜNDEM HABERLERİ

Tüm Gündem Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER