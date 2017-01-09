Anayasa Değişiklik Teklifi için uzun mesai başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, önce 18 maddelik teklifin geneli görüşülecek. Teklifin tümü görüşüldükten sonra maddelerine geçilmesi oylanacak. Genel Kurul 14'de toplanacak.

Her gün birkaç madde görüşülecek

1'inci turda her gün birkaç madde görüşülecek. Genel kuruldaki görüşmeler taktik savaşlarına da sahne olacak.AK Partili milletvekilleri, görüşmeler boyunca Meclis'ten ayrılmayacak. Partisinin milletvekilleriyle geçen hafta biraraya gelen Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Muhalefetin bakışı

MHP kurmayları da, partilerinden fire olmayacağı düşünülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi görüşmeler sırasında tam kadro genel kurulda olacak. Ana muhalefet partisi milletvekilleri görüşmeleri engellemek için iç tüzüğün verdiği tüm olanakları kullanacak. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin kapalı grup toplantısında milletvekillerine partisinin stratejisini anlatacak. CHP, görüşmelerin tamamının Meclis Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanmasını istiyor. AK Parti ise bu teklife sıcak bakmıyor.