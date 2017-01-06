  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.842
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.316
Buradasınız : » » Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine 9 Ocak'ta başlanacak

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine 9 Ocak'ta başlanacak

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alındı. Teklifin görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlanacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine 9 Ocakta başlanacak

AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alınmasına ilişkin grup önerisi getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, "Bütün terör örgütlerine, bu katil sürelerine verilecek en güzel cevap, milletin birliği ve bütünlüğü olacaktır." diye konuştu.

Genel Kurulda bugün "torba tasarının" görüşmelerinin tamamlanacağını, pazartesi günü de anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlanacağını belirten Kaynarca, Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde bütün milletvekillerinin değerli katkıları olduğunu bildirdi. Kaynarca, "İnanıyorum ki Genel Kurulda da katkı sunma amaçlı görüşler ifade edilecektir." sözlerine yer verdi.

Müzakerelerin ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi. AA

Etiketler: TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifi, AK Parti, İzmir'deki terör saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER