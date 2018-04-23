'Anayasa değişikliği uyum paketi' Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Teklife ilişkin komisyona bilgi veren Adalet Bakanı Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin ölümsüz kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletimizin huzuru, birliği ve dirliği içinde nice yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milletin Meclisi, milletin karar ve iradesine daima sahip çıkmış ve bu vatana alçakları asla uğratmamıştır." diyen Gül, top seslerinin Meclis Genel Kurul çalışmalarında dahi işitildiği günlerde ve Meclis'in bombalandığı 15 Temmuz gecesinde de bu kararlılık, azim ve dirayetin, Meclis'in demokrasi tarihine altın harflerle geçen bir öyküsü, hikayesi olduğunu vurguladı.

Meclis'in millet egemenliğinin merkezi, bağımsızlığın nişanesi, milli birlik ve beraberliğin de ifadesi olduğunu anımsatan Gül, "Kuruluşun ilk adımı olmuş, kurtuluşun coşkusu ve heyecanı da bu çatı altında oluşturulmuştur. Millet egemenliğin tesis edildiği bu büyük günün yine bir bayram sevinciyle çocuklarımıza armağan edilmesi de elbette çok anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, 23 Nisan 1920 ruhuyla çalışmaya, ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

"Yurt dışındaki oy kullanma süreleri uzatılmakta"

Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teklifte, yurt dışındaki seçime katılımı arttırıcı bir takım önemli düzenlemelerde yer almaktadır. Yurt dışındaki oy kullanma süreleri uzatılmakta, randevu usulü kaldırılmakta ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilmelerine imkan tanınmaktadır. Böylece de seçimlere katılım anlamında çok önemli ve anayasanın amir hükmünü de genişletici bir düzenleme yer almıştır.

Siyasi partiler yurt dışındaki her oy verme günü için yine ayrı bir sandık kurulu üyesi bildirebilecekler böylece de oy verme işlemlerinin daha siyasal denetim açısından önemli ve aktif bir katılımını sağlayacaktır."

Teklifin, 24 Haziran seçimlerinin anayasaya uygun, düzenli ve sağlıklı biçimde yapılmasına imkan tanıyan düzenlemeler getirdiğini belirten Gül, bu nedenle teklifi olumlu bulduklarını ve hükümet olarak desteklediklerini ifade etti.

24 Haziran gününün, hükümetin ve yasamanın, milli egemenliğin bizatihi sahibi olan millet tarafından belirlenmesi adına çok önemli bir gün olduğunu ifade eden Gül, "Bu demokrasi şölenini, bayramını milletimizin büyük bir coşkuyla katılımıyla ve ülkemizin ilk cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş anlamındaki bu önemli değişikliklerin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Meclis'te kabul edilen ve anayasa referandumu ile onaylanan anayasa değişikliğinin, siyasi partiler ve seçim kanunlarında bazı değişikliklerin yapılmasını gerekli kıldığını kaydetti.

Teklifin, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmasını öngördüğünü belirten Kalaycı, teklifle, yeni hükümet sistemininde yürütme yetkisi cumhurbaşkanına, yasama yetkisi Meclis'e ait olacağından bir kimsenin, aynı zamanda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamaması ve aday gösterilememesinin sağlandığını vurguladı.

Kalaycı, teklifte öngörülen değişiklikleri anlattı.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Kaynak: AA