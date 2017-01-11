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Buradasınız : » » Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor

Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda dördüncü maddesinin görüşmelerine başlandı.

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Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor

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Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi kabul edildi

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

Etiketler: TBMM Genel Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimleri, anayasa değişikliği teklifi 4. maddesi, Anayasa değişikliği teklifi
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