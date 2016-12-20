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Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Anayasa Komisyonu, teklifi görüşmek üzere toplandı.

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Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri başladı

Meclis Anayasa Komisyonu, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere toplandı.

Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek için toplandı.

Yeni Halkla İlişkiler Binasındaki toplantı salonuna, komisyon üyelerinin yanı sıra çok sayıda iktidar ve muhalefet partisi milletvekili geldi. Bazı milletvekilleri ayakta kaldı.

Meclis polisi, toplantı salonunun girişinde güvenlik önlemi aldı. Basın mensupları görüşmelere yoğun ilgi gösteriyor.

Toplantıya katılmak için salona gelen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, görevlilerin, henüz kapının açılmadığını söylemesi üzerine bu duruma tepki göstererek, kapının açılmasını istedi. Salonun kapısı bir süre sonra görevliler tarafından açıldı.

Etiketler: anayasa komisyonu, Anayasa değişikliği teklifi
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