'Anayasa değişikliği kabul edildikten sonra diğer reformları yapacağız'

Halkoylaması çalışmalarına devam eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Burdur'un Tefenni ilçesinde bulunan Kocapınar Şehitler Parkı kafesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevcut sistemin iki başlı bir sistem olduğunu, bir taraftan halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı, diğer taraftan yine halk tarafından seçilmiş bir başbakan bulunduğunu belirten Şimşek, cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçildiği dönemlerde bile cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında sorunların yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu üzerinde büyük oyunların oynandığını, bugünkü fitnelerin tohumlarının o dönemde ekildiğini ifade eden Şimşek, "Bugün aynı güçler Ortadoğu'da yeni bir oyun peşindeler. Dikkat edin etnik ve mezhep çatışmaları körükleniyor. Bugün terör örgütleri bölgede şimdi Türkiye'ye de musallat oldular. Böyle bir dönemde Türkiye'nin, milletin en az yüzde 50'sinden fazlasının desteğini almış güçlü bir hükümete mi yoksa zayıf, kısa süreli hükümetlere mi ihtiyacı var?" dedi.

Muhalefetin, "Yeni hükümet sistemi Türkiye'yi dikta rejimine götürür" yönünde eleştirileri bulunduğunu söyleyen Şimşek, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını çünkü en fazla iki dönem, beşer yıllığına cumhurbaşkanının seçileceğini bildirdi.

16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin önünün açılacağını belirten Şimşek, "Allah'ın izniyle bu anayasa değişikliği kabul edilecek. Anayasa değişikliği kabul edildikten sonra geri kalan diğer reformları yapacağız. Eğitimde, yargıda, sağlıkta, altyapıda, araştırma geliştirmede vs Türkiye'yi ileriye götürecek diğer reformları yapacağız. Ondan sonra da 2019'da inşallah yeni sistem devreye girecek. Bir daha cumhurbaşkanlığı krizleri, hükümet krizleri, koalisyonlar, bunları konuşmamıza gerek kalmayacak." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gölhisar, Çavdır ve Tefenni ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Burdur Sanayi ve Ticaret Odasında iş adamları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi.