Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve gözaltına alınan Karademir, tutuklandı.

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Karademir'in 21 Mart'ta Anadolu Farm'ın kurucusu sıfatıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir yere gittiğimiz yok, süreci bizzat takip edeceğim" dedi. Karademir'in, bu açıklamadan 2 gün sonra yurt dışına kaçmasını polisin engellediği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA/TRT Haber