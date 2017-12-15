Anadolu Ajansı ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasında Kabine üyeleri de oylarını kullanıyor

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hız kesmeden devam ediyor. Kabine üyeleri de yılın fotoğrafının seçilebilmesi için oylarını kullanıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tercihlerini 6 fotoğraftan yana kullandı.

Haber kategorisinde, Wisam Hashlamoun'un Kudüs protestolarında çektiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafına oy veren Bozdağ, aynı kategoride Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi" adlı çalışmasını da seçti.

Bozdağ, yaşam kategorisinde Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir'de" ve Şebnem Coşkun'un "Tarihin seyrinde kahvaltı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın, spor kategorisindeki tercihleri ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğrafı ile Mustafa Yalçın'ın imzasını taşıyan "Ramil altına koştu" fotoğrafı oldu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da oymalaya katılarak, ‘’Haber’’, ‘’Yaşam’’ ve ‘’Spor’’ kategorileride için oy kullandı.

Akdağ da haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafa oy verdi. Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Akdağ, spor kategorisinde de Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin Sevinci" isimli fotoğraf için oy kullandı.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de oylamaya katılanlardandı.

İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Zeybekci, Özkan Bilgin tarafından Hakkari'nin Şemdinli kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepedeki üs bölgesinde görev yapan askerlerin bayram namazı kıldığı sırada çekilen "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafına oy verdi.

Zeybekci, fotoğraf için "Çok samimi buldum, bu biziz, Anadolu, Anadolu çocukları" dedi.

''Yaşam'' kategorisindeki fotografları da inceleyen Zeybekci, Ahmet İzgi'nin ''Madagaskar'ın balıkçıları'' fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisini de inceleyen Zeybekci, tercihini Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 3 fotoğraf için oy kullandı.

İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Arslan, "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafına oy verdi.



"Yaşam" kategorisindeki oyunu "Koyunların yolculuğu" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Aslanın da "Spor" kategorisinde tercihi "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraf oldu.

Kaynak: AA