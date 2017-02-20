'Ana muhalefet paketin içeriğini gölgelemeye çalışıyor'

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin tarihi bir kavşakta olduğunu ve çok önemli bir halk oylamasına gittiğini belirten Cevdet Yılmaz, bunun Meclis oylaması, Cumhurbaşkanı onayı ve doğrudan halk oylaması olmak üzere, üç aşaması bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, kararın Meclisten çıkmaması için ana muhalefetin yoğun bir gayret sarf ettiğini vurgulayarak, görüşmeler esnasında fiziki saldırıların ve kürsü işgallerinin yaşandığını anımsattı.

"Ana muhalefet partisi paketin içeriğini gölgelemeye çalışıyor"

Anayasa değişikliği paketine ilişkin, "Ana muhalefet partisi paketin içeriğini gölgelemeye çalışıyor" diyen Yılmaz, "Yalan yanlış beyanlarla, karartmalarla paketin içeriğini halkın bilgisinden kaçırmaya çalışıyorlar. Özellikle rejim tartışması gibi hiçbir şekilde geçerliliği olmayan tartışmalarla dikkatleri paketin içeriğinden başka alanlara yönlendirme gayreti içindeler ama biz paketin içeriğine güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu bir genel seçim değil, bir yerel seçim değil. Başka bir anlamı da yok. Bir adayı seçmiyor, bir partiyi tercih etmiyoruz. Belli bir konuda halkın kararını alıyoruz. Temsilcileri aracılığıyla değil, doğrudan kararını almış oluyoruz."

"Siyaset milletin merkezine gelecektir"

Siyasetin daha ılımlı hale gelmesini beklediklerini belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak insanlar artık en az yüzde 50'yi hedeflemek durumundadır. Bu söylemlerine de yansıyacaktır. Siyaset milletin merkezine gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Meclisimiz eskisinden de güçlü hale geliyor"

Yılmaz, "Meclis ortadan kalkacak, Meclis'in etkisi azalacak' diye bir sürü tezvirat yapılıyor. Bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Meclisimiz eskisinden de güçlü hale geliyor." dedi.

Yeni sistemde tamamen artık kanun yapma tekelinin Meclis'e verildiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, "Bunun bir tane istisnası var, o da bütçe. Bütçe biliyorsunuz, kendisi de bir kanundur. Bütçeyi onaylama yetkisi de yine Meclis'te ama teklif etme hakkı anlamında Cumhurbaşkanlığına verilen tek yetki bütçeyi teklif etme yetkisi." şeklinde konuştu.

Yılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Millet artık temsilcileri kanalıyla değil, doğrudan hükümeti belirleyeceği için millet hükümete güvenoyu vermiş oluyor. Milletin güvenoyu verdiği bir yerde temsilcilerinden ikinci bir güvenoyu aramanın sistemin mantığı gereği doğru olmadığını düşünüyoruz."

Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanı ve Meclis'e seçimleri birlikte yenileme yetkisi de veriyoruz. Bu da çok tartışılan bir konu. Kesinlikle fesih yetkisi yok, seçimleri birlikte yenileme yetkisi var." dedi.

"Kürt vatandaşlarımız statükodan yana olmayacaklardır"

Yılmaz, "Hiç kimse Kürt vatandaşlarımızdan statükonun bekçiliğini yapmasını beklemesin. Değişimden yana olacaklardır, statükodan yana olmayacaklardır. Statükonun bekçiliği, daha çok CHP'ye yakışan bir tavır. CHP'nin de tabanına değil, tavanına yönetimine yakışan bir tavır." ifadelerini kullandı.

"CHP, daha şirin bir görüntü sergilemeye çalışıyor diyen Yılmaz, "Bu şirinliklerin, 16 Nisan sonrasında eğer yeni sistem olmazsa devam edeceğini kimse beklemesin. Yeni sistem olursa, CHP'nin bu yeni üsluba daha uzun vadeli bir şekilde de sahip olacağını bekleyebiliriz." şeklinde konuştu. AA