  • 08 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.619
    EURO 4.245
  • BIST 104137.48
    ALTIN 148.332
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ampute Milli Futbol Takımı Finali Vodafone Park'ta oynayabilir

Ampute Milli Futbol Takımı Finali Vodafone Park'ta oynayabilir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin, 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale kalması halinde maçın Vodafone Park'ta oynanması için harekete geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ampute Milli Futbol Takımı Finali Vodafone Parkta oynayabilir

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonada yarı finale yükselen Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gelen talebe kayıtsız kalmadı.

Ay-yıldızlı oyunculardan Gazi Osman Çakmak'ın yaptığı, "Finali Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz." açıklamasının ardından Bakan Bak, devreye girdi.

Bak, sosyal medyada da destek bulan bu istek üzerine, Ampute Milli Futbol Takımı'nın finale kalması halinde maçın Vodafone Park'ta oynanması için uluslararası federasyonla program değişikliği konusunda görüşülmesi talimatını verdi.

Bakan Bak ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen millileri sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü, ay-yıldızlılara finale yükselmeleri durumunda, önceden planlanan zemin çalışmalarına rağmen Vodafone Park'ın kapılarını açma kararı almıştı.

Etiketler: Vodafone Park, 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER