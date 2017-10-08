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Buradasınız : » » Ampute Milli Futbol Takımı Finalde Vodafone Park'ta

Ampute Milli Futbol Takımı Finalde Vodafone Park'ta

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak final maçı Vodafone Park'ta oynanacak.

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Ampute Milli Futbol Takımı Finalde Vodafone Parkta

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonada finale yükselen Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gelen talebe kayıtsız kalmadı.

Ay-yıldızlı oyunculardan Gazi Osman Çakmak'ın yaptığı, "Finali Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz." açıklamasının ardından Bakan Bak, devreye girdi.

Final yarın Vodafone Park'ta

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, yarın İngiltere ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Daha önce Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanması planlanan final karşılaşması, milli sporcular ve teknik heyetin talebi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın girişimleri ile Beşiktaş Kulübünün çimler bakımda olmasına rağmen isteğe olumlu yanıt vermesinin ardından Vodafone Park'a alındı.

Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak final karşılaşması, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Etiketler: Vodafone Park, 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
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