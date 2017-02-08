  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Amirlerinizi rehin alın" diyen FETÖ şüphelisi tutuklandı

"Amirlerinizi rehin alın" diyen FETÖ şüphelisi tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün şifreli haberleşme programı üzerinden "Gerekirse amirlerinizi rehin alın" diye mesaj yazdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

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&quot;Amirlerinizi rehin alın&quot; diyen FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden komiser yardımcılarına "Gerekirse amirlerinizi rehin alın" şeklinde mesaj yazdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 17 polis memuru ve komiser yardımcılarının kullandığı "ByLock" programı yazışmalarının incelenmesi sonrası, "Asker darbe yapıyor, direnmeyin asker kararlı, karşısında durursanız vuracak. Gerekirse birim amirlerinizi rehin alın." diye mesaj yazan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İncelemelerde mesajı yazan kişinin, örgütün 2014 ve 2015 yılı kurs mezunu komiser yardımcılarından sorumlu sözde "Mahrem imamı" A.Ş. olduğu belirlendi.

Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alınan A.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Zanlı A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada A.Ş'nin evinde yapılan arama ise örgüte ait 105 yayının ele geçirildiği de öğrenildi.

19 polisten 17'si tutuklanmıştı

Kırklareli Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmış, şüphelilerden 17'si tutuklanmıştı.

Etiketler: kırklareli, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, bylock
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