  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

BYEGM,"Amberin Zaman'ın, milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle basın kartı iptal

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Amberin Zamanın basın kartı iptal edildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM), Amberin Zaman'ın, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edildi.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, Zaman’ın yurt dışında çeşitli mecralarda her fırsatta Türkiye aleyhine yazılar kaleme aldığı, yazılarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Zaman'ın, Ortaköy’deki terör saldırısı sonrası da sosyal medyadan "IŞİD karşısındaki en etkili güç, Suriyeli Kürtler. İster hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu. YPG ve SDG, IŞİD’e karşı en etkin güç olduğu için ABD işbirliğini onlarla yapıyor ama bunu söyleyince hain sayılıyorsun. IŞİD’e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG’ye saldırmaya devam edilecek mi acaba?" paylaşımıyla terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Amberin Zaman'ın, gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı belirtilen açıklamada, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir." denildi. AA

Etiketler: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Amberin zaman, basın kartı
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