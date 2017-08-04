Amasra Sahil Güvenlik Komutanı ile bot komutanına müebbet hapis cezası

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava açılan, eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu ve ile eski TCSG 22 bot komutanı Üsteğmen Emre Dündar’a müebbet hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Bünyamin Kopoycu ve Emre Dündar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Dündar, savunmasında, darbe girişimi akşamı çekilen sıkıyönetim mesajını hiç görmediğini ileri sürdü.

Darbe girişimiyle hiçbir alakasını olmadığını iddia eden Dündar, "Bizler ülkesine ve vatanına bağlı şerefli Türk subaylarıyız. Bu yaşıma kadar hiçbir insana en ufak bir olumsuzluk içinde olmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Kopoycu da, 15 Temmuz akşamı darbe zihniyetinde olmadıklarını, güvenlik gerekçesiyle botları seyre kaldırdığını iddia etti.

Darbe girişimini anladığı anda botların geri çekilmesi talimatını verdiğini ifade eden Dündar, "Benim kontrolümdeki tüm botlara 'benim dışımdaki hiçbir emri uygulamayın' emrini verdim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dündar ve Kapoycu'yu "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar A.G, A.E.K, A.Ç, B.K, E.Ş, E.A, H.T, H.G, D.Y, S.G, S.Ç, H.A, T.B, Y.Ü, Y.D, Y.P’nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.