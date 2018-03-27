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Amanos Dağları'nda 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen terör operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Amanos Dağlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti sırtları bölgesinde bir grup terörist tespit edildi.

Hatay Valiliği'nden şu açıklamalar yapıldı:

"Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirilmiştir."

Antakya'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı

Açıklamada, ele geçirilen teröristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde Antakya ilçesinde iki güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, arsuz, amanos dağları
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