'Amacımız yavrularımızın kabiliyetlerine uygun liseye gitmeleri'

Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada müfredat değişikliğine ilişkin,"Müfredat, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat, uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişimi öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı." dedi.

TEOG'un kaldırılmasına yönelik çalışma

Başbakan Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasına yönelik çalışmaya ilişkin, "Amacımız, yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir." diye konuştu.