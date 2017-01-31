'Amacımız sağlıklı süte ulaşmak isteyenlere yardımcı olmak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacminin, 2006 yılında 1 milyar dolar civarında iken şu anda 3 milyar dolara ulaştığını bildirerek, "İnanıyorum ki bu yıl 4 milyarı bulacak ve hedefimiz kısa süre içinde 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

Çelik, bakanlıkta Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin, sorunsuz şekilde devam ettiğini belirten Çelik, gün boyu süren görüşmelerde de bunun nasıl daha fazla geliştirileceğinin değerlendirildiğini söyledi.

"Canlı hayvan ithalatı yoğun şekilde sürüyor"

Çelik, Türkiye-Çekya Tarım İş Forumu kapsamında yaklaşık 150 Türk ve Çek iş dünyası temsilcisinin irtibatta olduğunu ve yeni ticari bağların gelişmesi için görüşmelerini sürdüklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2006 yılında 1 milyar dolar civarında iken şu anda 3 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Çelik, "İnanıyorum ki bu yıl 4 milyarı bulacak ve hedefimiz kısa süre içinde 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak " ifadesini kullandı.

Çekya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 560 milyon dolara yaklaştığına işaret eden Çelik, 200 bin Çekyalı turistin de ülkeyi ziyaret ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarım başta olmak üzere her alanda pozitif seyrettiğini dile getirdi.

"Türk şirketleri için Çekya da önemli bir pazar oluşabilir"

Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ise bugünkü iş forumunun çok başarılı olacağını ümit ettiğini belirterek, Türkiye’nin terörle mücadele ve göçmen krizinde üstlendiği görevi takdirle karşıladıklarını ifade etti.

AB ülkelerinin terörle mücadele ve göçmen krizi konularında daha aktif görev üstlenmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını söyleyen Jureçka, “Sadece bugün savaş bölgesinden ve ülkelerden kaçan göçmenler değil, aynı zamanda su ve gıda yetersizliği olan bölgelerden kaçan göçmenlere de yardımcı olmamız gerektiği konusunda hemfikiriz.” dedi.

Türkiye ile iş birliğinin birçok konuda da geliştirilebileceğinin altını çizen konuk baan Jureçka, şunları söyledi.

"Çekya şirketleri bazı konularda çok yüksek derecede tecrübeli ve deneyimli. 'Knowhow' bilgisini Türk şirketleriyle paylaşmaya daima hazırdır. Aynı zamanda Türk şirketlerinin de Çekya’ya ihracatını artırabileceklerini düşünüyorum. Özellikle üretemediğimiz bazı sebze çeşitleri, balık ve deniz mahsulleri başta olmak üzere bazı ürünler açısından Çekya da Türk şirketleri için önemli bir piyasa. Bu pazar, diğer ülkeler için de bir kapı oluşturabilir. "

Konuşmaların ardından, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı ve Çekya Tarım Bakan Yardımcısı Jiri Sir, Türkiye-Çekya 5. Dönem Tarım Yürütme Komitesi toplantı tutanağını imzaladı.

"Çiğ süt satılmayacak yaklaşımı kabul edilebilir değil"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, toplantının ardından bir gazetecinin çiğ süte ilişkin düzenlemeyle ilgili sorusunu yanıtladı.

"Çiğ sütü talep eden vatandaşa en yakın nereden ulaştırılabilir" diye bir düzenleme yapmışken "çiğ süt satılmayacak" gibi bir yaklaşımın kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Çelik, "Orta ve büyük işletmelerin, çiğ sütü nasıl tüketiciye ulaştıracağını konuşurken köydeki Ayşe Teyze'nin sütüyle uğraşmaya başladılar. Bunlar büyük haksızlıktır, yanlışlıktır, gerçeği yansıtmamaktadır. Amacımız, sağlıklı sütü talep eden vatandaşlara çiğ süt ulaştırmaktır, çiğ sütü satmayı yasaklamak değildir." diye konuştu.

Türkiye'de 621 ari işletme bulunduğunu ve bunlardan 1 milyon 300 bin ton süt elde edildiğini kaydeden Çelik, bu sayıyı ve buralarda üretilen süt miktarını arttırmak istediklerini vurguladı. Düzenlemenin işletmelerin ari olması çabası olduğunun altını çizen Çelik, aynı zamanda süt ve hayvansal ürünlerden geçebilecek brusella ve tüberküloz hastalıklarına karşı da bir önlem de içerdiğini söyledi. AA