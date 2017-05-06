'Amacımız ekonomik olarak birlikte çalışmak'

Başbakan Binali Yıldırım, Gökoğuz Yeri Başkanlık Komitesi Binası'nda Moldova Başbakanı Pavel Filip ve Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Filip'e Gökoğuz Yeri ziyaretinde kendisine eşlik ettiği için teşekkürlerini sunan Yıldırım, 4. Dünya Gökoğuz Kongresi'nde, dünyanın 20 farklı bölgesinden gelen Gökoğuzlularla bir araya geleceklerini söyledi.

Vlah ve Filip ile üçlü bir toplantı yaptıklarını, Türkiye-Moldova, Türkiye-Gökoğuz Yeri ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildiren Yıldırım, "Gagavuzlu kardeşlerimiz, Moldova ile Türkiye arasında bir köprü oluşturuyor. Bu köprü taştan, tuğladan değil etten, kemikten ve yürekten oluşan bir köprüdür." diye konuştu.

Yıldırım, Gagavuzluların varlığının, Türkiye-Moldova ilişkilerine çok daha büyük anlam kattığını vurgulayarak, bu vesileyle 1931 ve 1944 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği yapmış, Edebiyatçı Hamdullah Suphi Tanrıöver'i de yad etmek istediğini ifade etti.

Tanrıöver'in, o dönemde Gökoğuz Yeri ile olan kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için yoğun temaslarda bulunduğunu, bölgede Türkçe öğreniminin artırılması için 26 okul açtırdığını ve buradan Türkiye'ye çok sayıda öğrenci gönderdiğini anlatan Yıldırım, "Gagavuzlu kardeşlerimiz, Hamdullah Bey'i unutmamışlar ve geçtiğimiz yıl ölümünün 50. yılında Gagavuz Yeri'ne katkılarını ve aziz hatıralarını yad etmişlerdir. Ben de Gagavuz Yeri'ni ziyaret eden ilk başbakan olarak hatıralarını yad ediyorum." diye konuştu.

"Gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz"

Başbakan Yıldırım, dün ve bugün yapılan görüşmelerde, Gagavuz Yeri'nin sosyal, ekonomik sorunlarının çözülmesi ve kalkınmasına yönelik projelerin geliştirilmesi yolunda tam bir fikir birliğinde olunduğunu aktardı.

Kalkınmış refah seviyesini yakalamış bir Moldova'nın ülke bütünlüğü içinde Gagavuzya'nın kalkınmasının da önemine işaret eden Yıldırım, gerek Moldova'ya, gerek Gagavuz Yeri'ne kalkınma yardımı ve gerekli desteklerin verilmesine devam edeceklerini söyledi.

"Verimli bir görüş alışverişinde bulunduk"

Başbakan Yıldırım, 1992'den beri Moldova ve Gökoğuz Yeri'nde 350 ikili ve bölgesel projeyle faaliyetin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Su baskınında zarar gören 15 aile için 6 ayda konut yapılarak yerleşmelerinin sağlandığını belirten Yıldırım, aynı şekilde afetlerin yaşanmaması için Stratan Deresi'nin de ıslah çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yıldırım, sağlık ve eğitim alanında gerçekleşen yardımlara ilişkin bilgi vererek, bugünkü ziyarette de bazı sosyal projelerin açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Gelecek yıllarda hayata geçecek projelere de değinen Yıldırım, "Gagavuz kardeşlerimizin ana dillerini ve ülkelerinin resmi dilleriyle birlikte öğrenmeye devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bugünkü görüşmelerimizde Gagavuz yerinin statüsünün, parlamentodan çıkacak kanunlarla daha da sağlamlaştırılması konusunda çok verimli bir görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

"Amacımız ekonomik olarak birlikte çalışmak"

Bir gazetecinin ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki görüşlerini sorması üzerine Yıldırım, bu konuda başlattıkları bir çalışma bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hem Moldova genelinde hem de Gagavuz Yeri'nde iş alanları oluşturmak, sanayi siteleri yapmak için görevlendirdiğimiz kuruluşlar var, bunlar çalışmaları yapıyor. Amacımız Moldova- Türkiye arasındaki dostluğu, kardeşliği ekonomik ve ticari boyutta da sürdürmek, hem Gagavuz Yeri'nin kalkınması hem de Moldova'nın ekonomik olarak daha iyi noktaya gitmesi için birlikte çalışmak." dedi.