Altay tankı motor projesiyle ilgili teklif değerlendirme süreci sürüyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'yle ilgili 22 Aralık 2017'de firmalardan teklifler alındığını söyledi.

İhaleyle ilgili teklif değerlendirme sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Teklif değerlendirme sürecinde gerekli açıklama yapmaya yetkili tek makamın SSM olduğunu şu sözlerle söyledi:

"Konu ile ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca gizlilikle yürütülmesi gereken ihale süreçlerine ilişkin Müsteşarlığımız dışında yapılan/yapılacak açıklamalar için Müsteşarlığımızın her türlü hakkı saklıdır."

Kaynak: AA