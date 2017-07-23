'Alo 181' hattı yüz binlere çözüm üretti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve sorunlara çözüm üretmek için kurduğu "Alo 181" hattı bu yılın ilk 6 ayında 197 bin 622 vatandaş tarafından arandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bilgi, şikayet ve randevu taleplerine cevap vermek için kurulan "Alo 181" hattına her yıl daha fazla vatandaş başvuruyor.

"Alo 181" hattı, bu yılın ilk 6 ayında 197 bin 622 vatandaşa çözüm üretirken, gelen çağrıların yüzde 72'si bilgi edinme, yüzde 23'ü randevu, yüzde 4'ü şikayet, biri de ihbar bildirimi olarak kayıt altına alındı.

Hatta, başta atık yağlar olmak üzere, kağıt, cam, plastik ve metal gibi ürünlerin geri dönüşümü hakkında çevreyle ilgili sorular geldi.

Yüzde 52'si finansmanla ilgili

Kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek için arayan vatandaşlar da "Alo 181" hattından kredi-faiz destekleri ve kira yardımları konusunda bilgi aldı. Bu alanda yapılan aramaların yüzde 52'si finansman, yüzde 47'si riskli yapı-riskli alan, yüzde 1'i de diğer konu başlıkları altında toplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülkede depreme dayanıksız konutların yenilenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi için kentsel dönüşüm seferberliği başlatırken evini yenilemek isteyen vatandaşlara da kredi-faiz desteğinin yanı sıra tercihe göre 18 aya kadar kira yardımı yapabiliyor.

Memnuniyet oranları arttı

Her yaştan kişinin ulaştığı "Alo 181"e vatandaşlar, daha temiz ve yeşil bir çevre için düşüncelerini de paylaşıyor, öneriler getiriyor.

Sorunların telefonla çözüme kavuşturulması ve zaman kaybının önlenmesiyle çağrı merkezinden memnuniyet oranı da sürekli artıyor.

İletişim Merkezi kuruluşundan bugüne en çok İstanbul'dan aranırken Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya sırasıyla takip eden iller olarak kayda geçti.