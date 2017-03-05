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Buradasınız : » » 'Almanya'ya gideceğiz, kardeşlerimizle buluşacağız'

'Almanya'ya gideceğiz, kardeşlerimizle buluşacağız'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Almanya'daki etkinlikleri gerçekleştireceklerini belirterek, "Oraya gideceğiz, kardeşlerimizle buluşacağız." dedi.

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Almanyaya gideceğiz, kardeşlerimizle buluşacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'da referandum etkinliklerine izin verilmemesine ilişkin, "İptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Yani böyle mazeret isterseniz, mazeret bulursunuz. Dilediğiniz yerde bir mazeret bulur, bir iptal gerçekleştirirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir sorun olacağına ihtimal dahi vermiyorum"

Almanya'ya gidip etkinliklerini yapacaklarını belirten Zeybekci, "Birazdan gideceğiz inşallah bu faaliyetlerimizi yapacağız. Ben hiçbir sorun olacağına ihtimal dahi vermiyorum. Oraya gideceğiz, kardeşlerimizle, Denizlili hemşehrilerimizle buluşacağız, Özay Gönlüm'ü anacağız, ondan sonra da bütün vatandaşlarımızla buluşacağız, ülkemizin ve milletimiz geçmekte olduğu bu önemli süreçle ilgili inandığımız doğruları paylaşacağız." dedi. AA

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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