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Almanya'ya 24 Haziran seçimlerinde oy sandığı kurulması için nota verildi

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulundu.

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Almanyaya 24 Haziran seçimlerinde oy sandığı kurulması için nota verildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek. Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak.

Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: oy sandığı, oy, almanya, 24 Haziran
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