Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann Dışişlerine çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınadı. AA
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınadı. AA